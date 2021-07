Podolski verliert bei Debüt für Górnik Zabrze

Ex-Weltmeister Lukas Podolski hat beim Einstand für seinen neuen polnischen Club Górnik Zabrze eine Niederlage hinnehmen müssen.

Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte frühere Fußball-Nationalspieler unterlag mit Zabrze daheim 1:3 (1:1) gegen Lech Posen. Damit verlor das Team des 36-Jährigen auch sein zweites Saisonspiel in der polnischen Ekstraklasa.

Beim 0:2 bei Pogon Stettin stand Podolski am Sonntag zuvor noch nicht im Kader. Vor seinem Debüt hatte der Ex-Kölner im «Kicker» vor zu hohen Erwartungen gewarnt. Podolski wurde in Gleiwitz geboren, einem Nachbarort von Zabrze. Górnik ist für den 130-maligen Nationalspieler bereits die achte Station seiner Profikarriere. Podolski will den Club auch im Nachwuchsbereich unterstützen.