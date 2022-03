Sieg für Trainer Fink beim Einstand mit Riga FC

Zum Auftakt der Virsliga feierte der 54 Jahre alte Coach mit seinem Team vor heimischem Publikum einen 2:1-Sieg gegen Valmiera FC.

Fink war Anfang des Jahres als neuer Trainer von Riga FC vorgestellt worden. Der Hauptstadt-Club gewann in Lettland zwischen 2018 und 2020 drei Meisterschaften in Folge. In der vergangenen Saison reichte es aber nur zu Platz vier in der nach dem Kalenderjahr ausgetragenen Liga. Mit seinem deutschen Trainer will Riga wieder oben angreifen. Heimische Medien bezeichneten Fink als «berühmtesten Trainer, der je in Lettland gearbeitet hat».