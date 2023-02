Toni Kroos schließt Karriereende nicht aus

Toni Kroos spielt bereits seit 2014 für die «Königlichen», sein Vertrag läuft am 30. Juni 2023 aus.

Eine Beendigung seiner Karriere oder einen Weggang von Real schließt der Weltmeister von 2014 allerdings nicht aus. Er überlege noch, ob er nächste Saison weitermachen solle oder nicht, sagte der 33-Jährige in Rabat in der Mixed Zone nach dem 5:3-Sieg des Champions-League-Siegers im Finale der Club-WM gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien, wie unter anderem der Radiosender «Cadena Ser» und die Fachzeitungen «AS» und «Marca» in Spanien berichteten.

Kroos erklärte, er wolle zunächst die Gespräche mit Real fortsetzen und erst dann etwas mitteilen, wenn die endgültige offizielle Entscheidung vorliege. Er müsse vieles bedenken und keine der beiden Seiten werde eine Dummheit begehen, betonte der frühere Profi des FC Bayern München.

Kroos spielt bereits seit 2014 für die «Königlichen», sein Vertrag läuft am 30. Juni 2023 aus. Der Mittelfeldmann hat nach zahlreichen Titeln aber noch große sportliche Ziele mit den Madrilenen. Man wolle dieses Jahr wieder die Champions League gewinnen, «auch wenn wir wissen, dass es sehr schwierig ist». Zunächst wolle er nach dem Club-WM-Titel aber «ein bisschen feiern».