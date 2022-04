U21-Europameister Janelt verlängert Vertrag bei Brentford

Janelt wechselte 2020 vom VfL Bochum zum Londoner Club. In 24 Premier-League-Spielen gelangen ihm zwei Tore. In seiner Jugend war Janelt auch für RB Leipzig und den Hamburger SV in seiner Geburtstadt aktiv. Aufsteiger Brentford liegt in der höchsten englischen Liga derzeit auf dem 15. Platz.