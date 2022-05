West Ham United verpatzt Generalprobe für Frankfurt-Spiel

Vier Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League bei Eintracht Frankfurt hat West Ham United die Generalprobe in der Premier League verpatzt. Der Tabellensiebte der englischen Fußball-Meisterschaft verlor sein Heimspiel gegen den FC Arsenal mit 1:2 (1:1).

Arsenals Takehiro Tomiyasu (l) im Laufduell mit West Hams Said Benrahma.

Rob Holding (38. Minute) und der Brasilianer Gabriel (54.) besiegelten mit ihren Treffern die Niederlage der Hammers. Für die Gastgeber hatte nur Jarrod Bowen (45.) getroffen. West Ham spielt am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) bei Eintracht Frankfurt um den Einzug ins Endspiel am 18. Mai in Sevilla und muss eine 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen.

Der FC Arsenal kann sich durch den Auswärtssieg weiter Hoffnungen auf die Champions-League-Teilnahme machen. Das Team von Trainer Mikel Arteta ist weiter Tabellenvierter, verkürzte aber den Rückstand auf den Dritten FC Chelsea auf drei Punkte. Der entthronte Champions-League-Sieger von Trainer Thomas Tuchel hatte zuvor überraschend mit 0:1 beim abstiegsbedrohten FC Everton verloren, der von Tuchels Vorgänger Frank Lampard betreut wird.