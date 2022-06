Wieder zwei Haaland-Treffer: Norwegen gewinnt gegen Schweden

Der künftige Stürmer von Manchester City markierte in Oslo bereits in der 10. Minute das erste Tor zum 3:2 (1:0)-Erfolg. Den zweiten Treffer erzielte der 21-Jährige in der 54. Minute per Handelfmeter, nachdem der deutsche Schiedsrichter Harm Osmers nach Videobeweis auf Strafstoß entschieden hatte.

Emil Forsberg vom DFB-Pokalsieger RB Leipzig gelang in der 62. Minute der Anschlusstreffer. Der von Leipzig an Real Sociedad San Sebastian ausgeliehene Alexander Sörloth (77.) sorgte auf Vorlage von Haaland per Kopf für das 3:1. Viktor Gyökeres (90.+5) traf in letzter Minute noch zum 2:3 für Schweden.

Schon das Hinspiel im schwedischen Solna hatte Norwegen durch zwei Treffer des bisherigen Angreifers von Borussia Dortmund mit 2:1 gewonnen. Das Team des ehemaligen Kölner Bundesliga-Trainers Stale Solbakken führt in der Gruppe 4 der Liga B mit zehn Punkten. Schweden hat nach vier Spielen lediglich drei Zähler.