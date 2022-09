Bochums Stöger über Coach Reis: «Zu 100 Prozent beim Verein»

Bochums Trainer Thomas Reis steht in der Kritik.

Der Vertrag von Reis läuft 2023 aus. Um den 48-Jährigen hatte es zuletzt Unruhe und Gerüchte gegeben. Unter anderem soll Reis Medienberichten zufolge in der Sommerpause einen Wechsel zum FC Schalke 04 erwogen haben. Reis dementierte dies. Der VfL Bochum hat nach fünf Spielen in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga noch null Punkte und ist Tabellenletzter.