Champions-League-Finale: Benzema jagt Ronaldos Torrekord

Stürmer Karim Benzema von Real Madrid jagt im Finale der Champions League am Samstag gegen den FC Liverpool (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) den Torrekord seines früheren Teamkollegen Cristiano Ronaldo.

Real-Stürmer Karim Benzema steht aktuell bei 15 Toren in der laufenden Champions-League-Saison.

Der Portuguiese erzielte 2013/14 im Real-Trikot 17 Treffer in einer Saison, das ist bis heute Bestwert in der Königsklasse. Der Franzose Benzema steht aktuell bei 15. Die Bestmarke Ronaldos mit zehn Treffern in der K.o.-Phase aus der Saison 2016/17 hat Benzema bereits eingestellt.

«Rekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden», sagte Benzema. Grundsätzlich messe er diesen Statistiken aber nicht viel Bedeutung bei. «Wenn ich Tore schieße oder vorbereite, ist das schön und wichtig, aber der Erfolg der Mannschaft ist noch viel wichtiger», beteuerte der 34-Jährige: «Wenn ich meine Karriere beende, kann ich schauen, ob ich Geschichte geschrieben habe.»