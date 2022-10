Coach Bilek: Bayern-Spiel «für ganz Pilsen großes Erlebnis»

Viktoria Pilsens Trainer Michal Bilek hofft, dass seine Mannschaft dem FC Bayern München in der Champions League vor eigenem Publikum mehr Gegenwehr leisten kann als bei der hohen Niederlage im Hinspiel vor einer Woche.

«Es handelt sich diesmal um ein Heimspiel. Wir wollen besser spielen und auch ein besseres Ergebnis erzielen», sagte der 57-Jährige vor dem Gruppenspiel an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) in der Doosan Arena: «Wir wollen für Nadelstiche sorgen und auch unseren Fans Freude bereiten.»

In München hatte der nach drei Partien noch punktlose tschechische Fußball-Meister hoch mit 0:5 verloren. Dass bei den Bayern in Pilsen gleich mehrere Leistungsträger wie Kapitän Manuel Neuer oder Jamal Musiala ausfallen, mochte Bilek nicht als Vorteil bewerten. «Ja, es gibt mehrere Ausfälle bei Bayern. Dafür sind diesmal aber Kimmich und Müller wieder einsatzbereit», argumentierte der Viktoria-Coach. Die Nationalspieler Joshua Kimmich und Thomas Müller hatten bei der Partie in München wegen Corona gefehlt.

Bilek betrachtet die Teilnahme an der Königsklasse mit Spielen gegen namhafte Teams wie Bayern München, den FC Barcelona und Inter Mailand trotz des bisherigen Ergebnisfrusts als absolut wertvolle Erfahrung für seine Spieler. «Wir sind maximal zufrieden, dass wir uns für die Champions League qualifiziert haben. Es ist eine Ehre, gegen die Besten spielen zu dürfen. Es wird für ganz Pilsen ein großes Erlebnis sein, gegen einen Champions-League-Favoriten wie die Bayern spielen zu dürfen», sagte er mit Blick auf das Heimspiel. Die erste Partie im eigenen Stadion hatten die Tschechen gegen Inter Mailand mit 0:2 verloren.