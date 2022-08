Die Gruppengegner von RB Leipzig

Die Gegner von RB Leipzig in der Gruppe F

Real Madrid

Club: Titelverteidiger Real Madrid war das Wunschlos von RB-Kapitän Peter Gulacsi. Vor allem wollte sich der Leipziger Stammkeeper mit Reals Stürmerstar Karim Benzema messen, der zu Europas Spieler des Jahres gewählt wurde.

Trainer: Carlo Ancelotti ist mit vier Titeln der Rekordsieger in der Champions League. Er gewann je zwei Titel mit AC Mailand und Real Madrid. Seit 2021 ist er Trainer von Real. Der 63 Jahre alte Italiener trainierte von 2016 bis Herbst 2017 auch den FC Bayern.

Stars: Mit Toni Kroos gibt es für Timo Werner ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Nationalmannschaftskollegen. Und mit Antonio Rüdiger trifft der RB-Stürmer auf seinen Ex-Kollegen vom FC Chelsea. Zudem hat Real mit Luka Modrić den Weltfußballer von 2018 in seinen Reihen. Benzema und der Ex-Münchner David Alaba sind weitere Stars.

Schachtjor Donezk

Club: Der zehnfache ukrainische Meister Schachtjor Donezk gewann 2009 den UEFA-Pokal. Er ist damit nach Dynamo Kiew der zweiterfolgreichste Fußballverein in der Ukraine. Seit 2014 trägt der Club aufgrund des Krieges in der Ostukraine seine Heimspiele in anderen Städten aus.

Trainer: Seit dieser Saison ist der Kroate Igor Jovicevic neuer Trainer der Ukrainer.

Stars: Die Stürmer Lassina Traoré aus Burkina Faso und Olarenwaju Kayode aus Nigeria sind die wenigen Nicht-Ukrainer im Team. Traoré wechselte im vergangenen Sommer von Ajax Amsterdam nach Donezk. Kayode kam in diesem Sommer nach einer Leihe aus der Türkei zurück, spielte einst bei Manchester City.

Celtic Glasgow

Club: RB Leipzig machte in der Europa League 2018 schon mal Bekanntschaft mit Celtic Glasgow, verlor auf der Insel mit 1:2 und gewann daheim mit 2:0. In der Königsklasse ist es das erste Aufeinandertreffen. Bester Kenner der Schotten bei RB ist Co-Trainer Andreas Hinkel als einstiger Profi in Glasgow von 2008 bis 2011.

Trainer: Ange Postecoglou ist ein australischer Trainer griechischer Herkunft. Als Trainer führte er Brisbane Roar 2011 und 2012 zur australischen Meisterschaft. Als Nationaltrainer von Australien gewann er die Asienmeisterschaft 2015.

Stars: Mit Moritz Jenz steht ein Berliner Verteidiger bei Celtic unter Vertrag. Innenverteidiger Cameron Carter-Vickers sammelte bereits Erfahrungen in der Premiere League bei Tottenham Hotspur.