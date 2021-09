Entzündung: AC Mailand gegen Liverpool ohne Ibrahimovic

Jonathan Moscrop/CSM via ZUMA Wire/dpa

Der AC Mailand muss bei seinem Comeback in der Champions League auf Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic verzichten.

Der schwedische Fußball-Routinier hatte erst am Wochenende in der Serie A gegen Lazio Rom (2:0) sein Saisondebüt nach einer viermonatigen Zwangspause wegen einer Knieverletzung gegeben. Nun musste er auf die Reise nach England, wo am Mittwoch (21.00 Uhr) das Gastspiel beim FC Liverpool ansteht, wegen Achillessehnenproblemen verzichten.

Trainer Stefano Pioli berichtete von einer Entzündung beim Angreifer, der an der Anfield Road für die Startelf vorgesehen war. «Wir hatten gehofft, dass er rechtzeitig fit wird. Wir gehen kein Risiko ein.»

Milan hatte es nach sieben Jahren Pause erstmals wieder in die Gruppenphase der Champions League geschafft. Dort treffen die Rossoneri auf Liverpool, Atletico Madrid und den FC Porto.