Klopp frotzelt Richtung Hamann: «Fantastische Quelle»

«Wer hat das gesagt», fragte Klopp bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel bei den Glasgow Rangers. Als Hamann als Zitatgeber genannt wurde, konnte sich Klopp eine bissige Antwort nicht verkneifen. «Oh großartig. Er ist eine fantastische Quelle, wird überall sehr respektiert», sagte Klopp und erntete einige Lacher. Auch, dass Hamann viele Jahre in Liverpool gespielt habe, ließ der frühere Bundesliga-Coach (55) als Argument nicht gelten: «Das gibt dir nicht das Recht zu sagen, was du willst. Vor allem, wenn du keine Ahnung hast.»

Ex-Nationalspieler Hamann (49) spielte zwischen 1999 und 2006 für den englischen Premier-League-Club und arbeitet seit Längerem als Experte für den TV-Sender Sky.

Schwere Phase für den FC Liverpool

Als der Journalist es erneut mit dem fehlenden Funken probierte, legte Klopp nach: «Ich denke, Didi Hamann hat es nicht verdient, dass du seine Worte benutzt, um mir eine Frage zu stellen. Tu mir bitte einen Gefallen und stelle mir deine eigenen Fragen. Das ist gut.»

Klopp erlebt in seinem siebten Jahr in Liverpool gerade seine wohl schwerste Phase. In der Premier League holten die Reds aus acht Partien erst zwei Siege, vier Remis hat der Meister von 2020 auf dem Konto, die Meisterschaft hat Klopp angesichts von Tabellenplatz zehn und 14 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal bereits abgeschrieben.