Kroos über Viertelfinal-Gegner Chelsea: Geht kaum schwerer

«Es ist der aktuelle Champions-League-Sieger, von daher geht's kaum schwerer», sagte der 32-Jährige in seinem Podcast «Einfach mal Luppen» im Gespräch mit Bruder Felix mit Blick auf die nächste Runde: «Da gibt es kaum einen größeren Brocken. Wir sind gut beraten, auf uns zu schauen. Wenn wir gut sind, dann ist viel möglich. Wir müssen schauen, dass wir sehr gut sind, denn das werden wir sein müssen, um ins Halbfinale einzuziehen.»

Real Madrid hatte sich im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain durchgesetzt und so das Ticket für die Runde der besten Acht gelöst. Im Hinspiel steht nun im eigenen Stadion am 12. April zunächst das erste Duell mit dem FC Chelsea um Trainer Thomas Tuchel an. «Es hat sich wahrscheinlich im Achtelfinale auch keiner Paris gewünscht, es hat sich wahrscheinlich im Viertelfinale keiner Chelsea gewünscht», sagte Kroos: «Aber das ist so, wir nehmen das an.»