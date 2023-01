Club-Rekord als Kapitän: Mbappé schießt PSG ins Achtelfinale

In seinem ersten offiziellen Spiel als Kapitän hat Kylian Mbappé bei Paris Saint-Germain Club-Geschichte geschrieben.

Beim 7:0 (4:0)-Sieg des französischen Fußball-Meisters in der 2. Pokalrunde beim unterklassigen Team US Pays de Cassel erzielte der Stürmer-Star als erster Spieler seines Clubs fünf Tore in einem Spiel.

Der 24 Jahre alte WM-Zweite traf in der 29., 34., 40., 56. und 79. Minute zum lockeren Sieg und dem Einzug ins Achtelfinale. Für die weiteren Treffer sorgten Neymar (33.) und Carlos Soler (64.).