Cristiano Ronaldo wieder im Mannschaftstraining

Grund für die Verbannung war Ronaldos vorzeitiger Abgang beim Premier-League-Spiel gegen Tottenham, als der Ersatzspieler bereits vor dem Schlusspfiff den Innenraum des Stadions verlassen hatte.

Ten Hag ordnete nach dem Eklat Einzeleinheiten für Ronaldo mit Fitnesstrainern des Clubs an und berücksichtigte ihn auch nicht für das Ligaspiel bei Chelsea (1:1). «Das ist eine schwere Entscheidung, ganz klar», hatte der Trainer gesagt, aber klar gemacht, dass er nach Ronaldos Verhalten Konsequenzen ziehen müsse. «Es geht um den Club. Ich muss Entscheidungen im Interesse des Clubs und besonders des Teams treffen. Das ist mein Job.» Dabei gehe es nicht nach Namen, dem Ruf oder Alter eines Spielers. «Ich stelle die Mannschaft auf, von der ich denke, dass sie die besten Siegchancen hat.»

So geschehen gegen Tottenham (2:0), als Ronaldo wie so oft in dieser Saison nur auf der Bank Platz nehmen durfte - und seinen Unmut kurz vor Abpfiff in besonderer Weise kund tat. Für das Europa-League-Heimspiel am 27. Oktober gegen Sheriff Tiraspol steht er wieder zur Verfügung.