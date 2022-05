Mintzlaff erneut per Fahrrad zum Pokalfinale nach Berlin

Der RB-Boss radelte bei der Initiative eines Fahrrad-Sponsors auch für den guten Zweck. Daher gehen 100.000 Euro an Fußballvereine sowie an sozial benachteiligte Kinder in Leipzig, teilte der sächsische Fußball-Bundesligist vor dem Finale an diesem Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) gegen den SC Freiburg in Berlin per Twitter mit.

Schon im Vorjahr radelte der RB-Geschäftsführer nach einer verlorenen Wette für den guten Zweck die rund 188 Kilometer von Leipzig in die Hauptstadt. Die Kondition dafür hat der ehemalige Top-Mittelstreckler Mintzlaff, der noch immer fit ist und regelmäßig läuft. Das Endspiel vor einem Jahr verlor Leipzig 1:4 gegen Borussia Dortmund.