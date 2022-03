St. Pauli-Coach Schultz sieht «reelle Chance» bei Union

«Das ist für uns eine Riesenmöglichkeit, da muss ich als Trainer kein Feuer extra entfachen. Ein Auswärtssieg bei Union hätte für jeden von uns einen hohen Stellenwert», sagte der 44 Jahre alte Chefcoach des Fußball-Zweitligisten in Hamburg vor dem Abschlusstraining und der Abreise nach Berlin. Dort findet der Kampf um den Halbfinaleinzug am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) statt.

Allerdings gibt es in Sachen Aufstellung noch einige Fragezeichen, die vor allem die Defensive betreffen. Von den bei der Generalprobe in Ingolstadt (3:1) fehlenden Akteuren kehrt keiner in den Kader zurück. Fraglich sind die seit dem Ingolstadt-Spiel angeschlagenen Verteidiger Leart Paqarada (Knöchelblessur), Philipp Ziereis (Oberschenkel) und Adam Dzwigala (Adduktoren). Schultz: «Ich bin aber sicher, dass wir bis zum Anpfiff elf fitte Spieler zusammenkriegen.»