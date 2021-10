Union Berlin ohne Kruse und Ryerson zu Waldhof Mannheim

Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin muss in der zweiten Runde des DFB-Pokals auf Max Kruse und Julian Ryerson verzichten.

Das teilte Trainer Urs Fischer mit. Union tritt am Mittwoch beim Drittligisten Waldhof Mannheim im Carl-Benz-Stadion an (18.30 Uhr/Sky). Die Gastgeber hatten in der ersten Runde den Bundesligisten Eintracht Frankfurt mit 2:0 besiegt.

Angreifer Kruse leide unter Fußproblemen, soll aber für das Bundesliga-Heimspiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Bayern München wieder zur Verfügung stehen. Verteidiger Ryerson ist erkrankt. Es liege aber keine Corona-Erkrankung vor.

Insgesamt steht den Eisernen ein Quartett nicht zur Verfügung. Die Verteidiger Marvin Friedrich und Rick van Drongelen hatten sich in der vergangenen Woche mit dem Corona-Virus infiziert.