Eden Hazard fehlt Real Madrid wegen Operation gegen Chelsea

Real-Profi Eden Hazard muss am Schienbein operiert werden.

Der 31-Jährige wird sich in den kommenden Tagen einer Operation unterziehen, um sich eine Metallplatte am rechten Schienbein entfernen zu lassen, teilte der Tabellenführer der spanischen La Liga mit. Real Madrid spielt am 6. April im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse bei Hazards Ex-Club Chelsea, von dem er 2019 für geschätzt 100 Millionen Euro nach Spanien gewechselt war.