EM-Trikots der DFB-Frauen: Erstmals auch passend für Männer

Das Outfit für die Europameisterschaft im Juli in England präsentiert die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg erstmals im WM-Qualifikationsspiel gegen Portugal am Samstag (16.10 UHr/ARD) in Bielefeld.

Die weißen Heimtrikots haben Retro-Details wie flachgestrickte Kragen und schwarze Bündchen an den Ärmeln, auf denen kleine deutsche Flaggen angebracht sind. Das Logo des DFB und von Ausrüster Adidas sowie zwei Sterne für die zwei WM-Titel (2003 und 2007) sind mittig angebracht. Die Auswärtsjerseys sind nach Angaben des DFB in «knalligen Mintgrün-Tönen.» Alle Trikots bestehen demnach aus recyceltem Plastikmüll, der in Küstenregionen gesammelt wird.