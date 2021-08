Borussia Dortmund startet gegen Eintracht Frankfurt furios in die neue Bundesliga-Saison. Erling Haaland ist einmal mehr der überragende Mann auf dem Platz, Trainer Marco Rose sieht bei seinem Torjäger aber noch Verbesserungspotenzial.

Erling Haaland hatte noch nicht genug. Der bullige Norweger mit dem blonden Zöpfchen ließ seine rechte Hand durch die Luft wirbeln, bedeutete seinen Teamkollegen weiter hinten, dass sie den Ball doch bitte noch mal nach vorne spielen sollen. Das Kuriose: Diese Szene ereignete sich am Samstagabend um 20.23 Uhr, kurz danach pfiff Schiedsrichter Tobias Stieler das erste Bundesligaspiel von Borussia Dortmund in der neuen Saison ab – 5:2 (3:1) lautete das Ergebnis gegen ein phasenweise heillos überfordertes Eintracht Frankfurt.

Und Haaland? Der ärgerte sich kurz, dass es nur zu zwei Treffern und zwei Torvorlagen gereicht hatte. Dann marschierte der 21-Jährige vorweg, als sich sein Team vor der Südtribüne feiern ließ – 25 000 Zuschauer hatten den Dortmunder Fußball-Tempel wiederbelebt. Fangesänge, Bierduschen, Ehrenrunde inklusive.

Borussia Dortmund: Fans feiern Haaland ausgiebig



Dazu gehörte auch, dass die schwarz-gelben Anhänger dem herausragenden Mann des Abends mit Wechselgesängen huldigten. „Erliiiing“, schallte es von der einen Tribüne, „Haaalaaaand“ antwortete die andere Seite. Als das Dortmunder Kollektiv beklatscht worden war, durfte Haaland noch eine private La Ola vor der Südtribüne starten.

Gerade mal 90 Minuten war die neue Saison alt, als Schwarz-Gelb mal wieder anfing, von der ersten Meisterschaft seit 2012 zu träumen. Dieser Erling Haaland vermittelte das Gefühl, dass da was gehen könnte. „Für eine Kampfansage ist es sehr früh“, meinte Marco Reus. „Wenn man in Dortmund spielt, mit solchen Fans und der Geschichte, brauchen wir aber nicht über zweite oder dritte Plätze reden. Es sollte immer das Ziel sein, ­Titel zu holen.“

Das ist selbstredend auch die Ambition von Neu-Trainer Marco Rose, der seine Premiere ganz leger im weißen Polohemd und mit kurzer Hose antrat. Der Ex-Gladbacher hatte Axel Witsel etwas überraschend als ­Innenverteidiger aufgeboten und sah vor allem in Halbzeit eins einen furiosen BVB.

Borussia Dortmund: Felix Passlack fällt ab



Haaland (8.) und Giovanni Reyna (17.) verpassten die Führung noch, dann stellte Reus nach einem Mörder-Antritt von Haaland auf 1:0. Nach 23 Minuten längst überfällig. Frankfurt kam ergebnistechnisch kurz in die Partie zurück, als Felix Passlack bei einem Klärungsversuch ins eigene Netz traf (27.). Unglücklich, aber doch bezeichnend für den durchwachsenen Auftritt des Dortmunder Rechtsverteidigers.

Der BVB schüttelte sich kurz, zog durch einen Doppelschlag von Thorgan Hazard (32.) – wieder nach Vorarbeit von Haaland – und den ersten eigenen Treffer des Norwegers (34.) davon. Frankfurt wechselte zur Pause dreimal, stellte das System um und kam etwas griffiger daher. Dortmunds neuer Keeper Gregor Kobel rettete stark gegen Rafael Santos Borré (47.), Reyna beseitigte auf der Gegenseite mit dem Dortmunder 4:1 alle Restzweifel – so es die denn gegeben hatte (58.). Haaland lief nach Reus-Zuspiel noch mal allen davon und markierte das letzte BVB-Tor (70.). Eintrachts Jens Petter Hauge betrieb mit dem 2:5 nur noch Ergebniskosmetik.

Marco Rose kritisiert: "Wir haben zu viel zugelassen"



„Das war ein sehr guter Auftritt. Viel mehr geht nicht“, meinte Rose nach seinem Dortmund-Debüt. Einziges Manko: „Wir haben in der zweiten Halbzeit zu viel zugelassen. Und zwei Gegentore sind mir auch zu viel.“

Über Haaland hatte der BVB-Trainer vorab gesagt, er habe sich „herausragend entwickelt“. Nach dem Doppelpack gegen Frankfurt, der die Ausbeute des Norwegers auf wahnwitzige 62 Treffer in 61 BVB-Spielen verbesserte, scherzte Rose, man müsse mit Haaland am Kopfball arbeiten. Die Tore gegen Frankfurt hatte „das Paket“ (O-Ton Reus) mit dem starken linken und dem schwächeren rechten Fuß erzielt.

Den BVB-Fans war’s egal, sie träumten vom Titel. Ganz so weit ist Reus (noch) nicht. „Es geht nur über Bayern, das muss man klar sagen. Doch wenn wir stabil bleiben, ist einiges drin.“ Das erste Kräftemessen mit dem Abomeister steht schon am Dienstag (20.30 Uhr, Sat.1 und Sky) im Supercup an.