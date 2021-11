Arabi: Trainer Kramer bleibt - egal wie das Spiel ausgeht

«Für uns stellt sich die Frage nicht. Wir sind mit dem gesamten Trainerteam sehr zufrieden», sagte Arminia-Geschäftsführer Samir Arabi. Die Entscheidung pro Kramer stehe auch unabhängig vom Ergebnis der kommenden Partie in der Fußball-Bundesliga in Stuttgart. «Das braucht nicht Woche für Woche aufgemacht werden – damit schließe ich das Thema», betonte Arabi. Kramer selbst sprach von einem «außerordentlichen Vertrauensbeweis».

Der 49 Jahre alte Trainer ist nach zehn sieglosen Spielen in der Liga sowie dem Pokal-Aus in Runde zwei in die Kritik geraten. Nach der 1:2-Heimpleite gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Wochenende forderten die Fans lautstark seinen Rauswurf. Kramer betonte anschließend, er wolle diese Rufe «mit Haltung hinnehmen».