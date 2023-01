Baumgart gehen Wechselgerüchte um Skhiri «auf die Eier»

«Es gibt keine Anfrage, es gibt keine Situation ihn abzugeben. Das ist alles Blödsinn», sagte Baumgart zu Berichten über einen möglichen Winter-Wechsel des Tunesiers: «Jetzt noch darüber zu reden, ist dummes Gequatsche und geht mir auf die Eier.»

Woher die ständigen Gerüchte über den 27-Jährigen kommen, der in den ersten beiden Rückrunden-Spielen drei Treffer erzielt hat, will Baumgart nicht beurteilen. «Ich laufe nicht hinterher und schaue, wer der Meinung ist, dass er Langeweile hat», sagte der Trainer: Dennoch ärgerten ihn die Schlagzeilen «für den Jungen, aber zum Glück lässt er sich nicht ablenken».

An die Spieler-Seite oder die interessierten Vereine als Urheber glaubt der 51-Jährige nicht. «Wer Skhiri haben will, macht das in Ruhe und geht nicht über die Zeitung. Und er muss auch nicht ins Fenster gestellt werden», sagte Baumgart: «Wenn du ihn in Europa oder speziell in Deutschland nicht auf der Liste hast, kannst du die Scouting-Abteilung wegschicken.»

Deshalb seien die Hoffnungen, Skhiri angesichts seines im Sommer auslaufenden Vertrages langfristig zu halten, auch gering. «Ich möchte ihn hierbehalten», sagte Baumgart: «Auch wenn unsere Möglichkeiten gering sind.»

Als Interessenten für Skhiri werden unter anderem Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt sowie Olympique Lyon gehandelt.