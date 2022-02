Bayer-Coach Seoane freut sich auf «fantastische Atmosphäre»

«Wir freuen uns doch alle, wenn die Stadien wieder voll sind. Die Atmosphäre in Dortmund ist natürlich fantastisch. Ich glaube, dass das für alle Spieler eine zusätzliche Motivationsspitze ist und ein nächster Schritt zurück in die Normalität», sagte der Schweizer. Die 10.000 Tickets für das West-Duell der Fußball-Bundesliga am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) waren innerhalb von einer Viertelstunde vergriffen. Auch die Leverkusener haben ihr Kontingent voll ausgeschöpft.