Bayern-Ehrenpräsident Hoeneß: Top-Spieler sollen bleiben

«Das liegt nicht immer in den Händen des Vereins, zumal die Spieler in der Möglichkeit, ablösefrei zu gehen, leider heute ein Riesenpfund in der Hand haben», sagte der 70-Jährige in einem Interview mit der «Abendzeitung». Er finde es «super von unserer Vereinsführung», dass ihr die Verlängerung mit Coman gelungen sei. «Und ich denke, dass es auch mit den anderen Spielern noch eine gute Chance gibt.»

Unter anderem erwähnte er die Nationalspieler Serge Gnabry und Niklas Süle. Der Vertrag von Stürmer Gnabry endet im Sommer 2023, der Kontrakt mit Abwehrspieler Süle läuft Ende dieser Saison aus. Dass Torhüter Manuel Neuer noch einmal den Verein wechselt, kann sich Hoeneß nicht vorstellen. Der 35-Jährige ist seit 2011 bei den Bayern und aktuell noch bis Juni 2023 gebunden. «Er ist ein Urgestein des Vereins geworden. Der muss hier seine Karriere beenden. Da gibt es für mich gar keinen Zweifel, sagte Hoeneß.

Unterdessen haben die Bayern den schwedischen Juniorennationalspieler Matteo Perez Vinlöf verpflichtet. Der 16 Jahre alte Linksverteidiger wechselt aus der Nachwuchsabteilung des Erstligisten Hammarby IF nach München. Laut Mitteilung unterschreibt er einen langfristigen Vertrag. Im vergangenen Jahr hatte der aktuelle U17-Nationalspieler bereits eine Probe-Trainingswoche am Nachwuchsleistungszentrum des Fußball-Rekordmeisters absolviert. Zuletzt hatte der FC Bayern das südkoreanische Talent Hyunju Lee (18) ausgeliehen.