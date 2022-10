Bayern grüßen wieder von oben - «Immer unser Anspruch»

Die Bayern-Welt ist wieder in Ordnung - auch für Oberboss Oliver Kahn. «Wir haben kein Hehl daraus gemacht, dass es immer unser Anspruch ist, Tabellenführer zu sein. Jetzt sind wir es zumindest mal für ein paar Stunden», sagte der Vorstandschef des Fußball-Serienmeisters nach dem kraftvollen 6:2 (3:1) gegen den FSV Mainz 05.

Das aktuell von Sieg zu Sieg eilende Münchner Starensemble grüßt in der Bundesliga wieder von ganz oben. Mit 25 Punkten zogen die Bayern in der Tabelle an Union Berlin (23) vorbei. Die Eisernen können den Angriff aber am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach gleich wieder kontern. Unerheblich, bemerkte Nationalspieler Leon Goretzka, weil der Trend im Spiele-Endspurt vor der großen WM-Pause absolut stimme. «Das war unser großes Ziel bei den ganzen englischen Wochen, dass wir uns in einen Flow reinbringen», sagte Goretzka. Die Münchner Erfolgsmaschine läuft wieder.

FCB mit Siegerelf von Barcelona

Trainer Julian Nagelsmann setzte ohne die verletzten Anführer Manuel Neuer und Thomas Müller auf die Siegerelf des starken 3:0 beim FC Barcelona und lag damit goldrichtig. Die spielfreudigen Serge Gnabry (5. Minute), Jamal Musiala (28.) und Sadio Mané (43.), der einen Elfmeter im Nachschuss verwandelte, entschieden die Partie frühzeitig. Das Tore-Sixpack machten vor 75.000 Zuschauern in der Allianz Arena nach der Pause Leon Goretzka (58.), der eingewechselte Mathys Tel (79.) sowie Eric Maxim Choupo-Moting (86.) komplett. Der Mittelstürmer hatte bis zum Happy-End kein Schussglück gehabt, zuvor traf er einmal den Pfosten (54.).

«Großes Kompliment, was die Mannschaft gerade abreißt», kommentierte ein sehr zufriedener Nagelsmann. Der 35-Jährige konnte auch die Schönheitsfehler der beiden Gegentore durch den Mainzer Kapitän Silvan Widmer (45.+4) sowie den eingewechselten Marcus Ingvartsen nach einem Fehler von Bayern-Torwart Sven Ulreich locker sehen (82.). Ulreich hatte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Strafstoß von Jonathan Burkardt abgewehrt. Beide Elfmeter gab Schiedsrichter Benjamin Cortus nach Videobeweis. Beim ersten war Mané vom Mainzer Alexander Hack gefoult worden. Beim zweiten traf Ulreich bei dem Versuch, einen Eckball zu klären, FSV-Angreifer Burkardt mit der Hand am Kopf.

Gnabry lobt «gute Energie auf dem Platz»

Die Bayern demonstrierten beim sechsten Pflichtspielsieg am Stück ihre wieder entdeckte Gier nach Toren und Erfolgen auch im Liga-Alltag. Das Umschalten von der großen Champions-League-Bühne in Barcelona funktionierte bis auf wenige Leerlauf-Phasen bestens. Hilfreich war dabei der Topstart: Nationalspieler Gnabry traf früh nach Zusammenspiel mit Mané und dokumentierte vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick auch ansonsten seinen Formanstieg rechtzeitig zur baldigen WM. «Es ist eine gute Energie, die wir auf dem Platz haben», sagte Gnabry.

Die Tore verteilten sich auf sechs Spieler, was nicht nur Kahn als Qualitätssiegel bewertete. «Das sagt aus, dass wir schwer berechenbar sind.» Ein wenig Doppelglück benötigten die dominanten Bayern bisweilen auch, als bei einem Mainzer Angriff nacheinander Burkardt und Jae-Sung Lee Latte und Pfosten trafen. «Offensiv ist unser Plan einigermaßen aufgegangen», sagte Martin Schmidt. Der Mainzer Sportdirektor sprach aber insgesamt von «einer klaren Klatsche».

Nagelsmann konnte mit Rücksicht auf das straffe Bayern-Programm bis zur WM frühzeitig einige Vielspieler schonen. Schon zur Pause nahm er etwa den muskulär angeschlagenen Abwehrchef Matthijs de Ligt raus. Nagelsmann sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. Schon am Dienstag geht es für die Bayern in der Champions League gegen Inter Mailand weiter - womöglich immer noch als Tabellenführer der Bundesliga.