Bericht: Gladbacher Bensebaini wechselt nach Dortmund

Ramy Bensebaini steht in Gladbach nur noch bis zum Saisonende unter Vertrag.

Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus wollte den Wechsel aber noch nicht bestätigen. «Es war immer so, dass wir auch Spieler abgegeben haben. (...) Man muss immer so planen, dass uns die beiden Spieler - es geht ja nicht nur um Ramy, sondern auch um Thuram - verlassen. Das tun wir», sagte Virkus am Rande des Bundesligaspiels gegen den SC Freiburg.

Auch der Vertrag von Vize-Weltmeister Marcus Thuram läuft aus, eine Verlängerung erscheint unwahrscheinlich. In Sachen Lars Stindl ist die Situation indes eine andere. Der Kapitän überlegt, in seine Heimat zurückzukehren. «Da geht es um Lebensentscheidung. Da wollen wir ihm Zeit lassen», sagte Virkus.