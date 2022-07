Bochum in guter Frühform - Sieg gegen Spezia Calcio

Der Revierclub gewann auch das zweite Testspiel innerhalb des Trainingslagers gegen einen italienischen Erstligisten und bezwang am Samstag Spezia Calcio mit 2:1 (0:0). Zuvor hatte es einen 3:2-Erfolg gegen US Lecce gegeben.

In der Raiffeisen Arena in Brixen kamen die Bochumer durch die Treffer in der zweiten Halbzeit von Takuma Asano (63. Minute) und Anthony Losilla (66.) zur 2:0-Führung. Für die Italiener traf Kevin Agudelo (87.). Im nächsten Testmatch spielt die Mannschaft von Trainer Thomas Reis am 21. Juli (18.00 Uhr) in Gütersloh gegen den spanischen Erstligisten Athletic Bilbao.