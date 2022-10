Jubel beim BVB, Brodeln bei Bayern: Dortmund befeuert den Vulka(h)n

Foto:

Eines gleich vorweg: Das, was Borussia Dortmund und Bayern München am Samstagabend auf den Rasen zauberten, war – flapsig formuliert – einfach geil. Fast 82 000 sahen einen rasanten Schlagabtausch, es ging rauf und runter. Am Ende stand dann die fast kitschige Helden-Story des bisher glücklosen und oft zu Recht kritisierten Anthony Modeste. Fußball, du verrückter Sport!



Und jetzt zu dem, was uns dieses Top-Spiel an Erkenntnissen geliefert hat. Die Bayern sind nach zehn Meisterschaften in Serie verwundbar wie nie. Die große Krux: Vor den Münchnern, die von neun Spielen nur vier gewonnen haben, rangieren mit Freiburg und Union Berlin zwei Überraschungsteams, denen früher oder später die Puste ausgehen wird. Und der BVB – punktgleich mit den Roten – zeigte zwar eine ansprechende Leistung gegen den Dauerrivalen, offenbarte aber auch, dass noch ein gutes Stück zur absoluten Spitzenmannschaft fehlt. Vor allem in Sachen Kaltschnäuzigkeit.



Wären die Münchner nach dem 2:0 klar im Kopf geblieben, hätte Dortmund keine Chance mehr auf ein Comeback gehabt. An dieser Stelle ist durchaus zu spüren, dass dem FCB mit Robert Lewandowski einer abgeht, der in solchen Spielen stets den absoluten Killerinstinkt mitbrachte.



Fußball-Deutschland darf sich freuen, es bleibt noch ein bisschen spannend. Wie lange? Das hat der Serien-Sieger aus München in der Hand.