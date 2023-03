«Cool zu sehen»: Ex-Coach Stöger traut BVB Meistertitel zu

Der frühere BVB-Trainer Peter Stöger traut Borussia Dortmund in dieser Saison den Meistertitel zu.

«Wenn sie es als Gemeinschaft weiter so hinbekommen, warum nicht», sagte Stöger, der die Dortmunder von Dezember 2017 bis Sommer 2018 trainierte, der Deutschen Presse-Agentur: «Es ist cool zu sehen, was sie momentan machen. Natürlich haben sie derzeit auch das nötige Glück, das sie lange nicht gehabt haben. Aber vielleicht erzwingen sie es derzeit auch.»

Dass der BVB diesmal aus einer Aufholjagd kommt und nun punktgleich ist, könnte für Stöger der entscheidende Vorteil sein. «Normalerweise haben sie meist Vorsprung verspielt. Diesmal haben sie einiges aufgeholt. Das ist psychologisch schon etwas anderes», sagte der 56 Jahre alte Wiener: «Aber es ist natürlich ein bisschen so wie in Österreich, wo man sich fragt, wann es mal wieder einen anderen Meister als Salzburg gibt. Der entscheidende Faktor ist immer, was Salzburg und die Bayern selbst machen. Aber die Bundesliga ist wenigstens wieder spannend. Es macht große Lust zuzusehen.»

Der BVB ist nach 23 Spieltagen mit 49 Zählern punktgleich Zweiter hinter Titelverteidiger FC Bayern München. In der Liga gewannen die Dortmunder in diesem Jahr bisher alle Spiele.