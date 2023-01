DFB reduziert Köln-Strafe: FC muss 7500 Euro weniger zahlen

Grund sei, dass der Club zwei Täter erfolgreich ermittelt habe. Die beiden sollen am Platzsturm nach dem FC-Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 7. Mai vergangenen Jahres beteiligt gewesen sein und dabei eine TV-Kamera entwendet haben. Nach eigenen Angaben will der FC die beiden für den entstandenen Schaden in Regress nehmen.

In dem schriftlichen Wiederaufnahmeverfahren wurde gleichzeitig auch der sogenannte Drittel-Nachlass von 12.000 Euro auf 9500 angepasst. Dieser Betrag kann vom Verein für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden.

Die Geldstrafe war im Juli letzten Jahres vom DFB-Sportgericht wegen der Vorkommnisse im Kölner Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg am 7. Mai 2022 verhängt und dann im Oktober 2022 vom DFB-Bundesgericht bestätigt worden. Im Rahmen des Wolfsburg-Spiels hatten Kölner Anhänger mindestens 25 Pyros gezündet und waren nach Abpfiff in großer Zahl auf den Rasen gestürmt, nachdem feststand, dass sich die Mannschaft für den Europapokal qualifiziert hatte.