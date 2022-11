Eine Nummer zu groß: Dominante Bayern besiegen Schalke

Richtig überraschend kommt das nicht: Der FC Bayern war am Samstagabend eine Nummer zu groß für das Tabellenschlusslicht FC Schalke 04 und siegte in der Veltins-Arena mit 2:0. Schalke kämpfte zwar, wirkte schließlich aber doch etwas müde.

Es hätte deutlich höher ausgehen können, am Ende liest sich das Ergebnis noch einigermaßen passabel: Mit 0:2 (0:1) verlor der FC Schalke 04 am Samstagabend gegen den Tabellenführer Bayern München und wird die Winterpause auf dem letzten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga verbringen. Serge Gnabry und der Ex-Schalker Eric-Maxim Choupo-Moting trafen für den FC Bayern in der mit 62 271 Fans ausverkauften Veltins-Arena, die ihre Mannschaft nach dem Abpfiff trotz der Niederlage feierte.

Im Vergleich zum wichtigen 1:0-Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05 am Mittwochabend tauschte Coach Thomas Reis seinen offensiven Zehner und ersetzte Florent Mollet durch Dominick Drexler. Schalkes unveränderte Defensive machte in der Anfangsphase einen guten Job, stand stabil und ließ nicht viel zu. Die ersten Münchner Schussmöglichkeiten von Serge Gnabry (8.) und dem für den verletzten Sadio Mané auflaufenden Kingsley Coman (10.) blieben Halbchancen, auch Ex-Schalker Leroy Sané (17.) verfehlte sein Ziel noch recht deutlich. Von Eric-Maxim Choupo-Moting, ebenfalls ehemals in Königsblau unterwegs und bei den Bayern vielleicht gerade in der Form seines Lebens, war zunächst wenig zu sehen. Genau so sparsam aber agierte die Schalker Offensive. Der erste Schalker Abschluss durch Kenan Karaman verunglückte und ging weit vorbei (21.).

Gnabry besorgt die Bayern-Führung

Drei Minuten später wurde es das erste Mal so richtig laut in der ausverkauften Veltins-Arena. Flügelstürmer Marius Bülter entwischte Joshua Kimmich, der den angeschlagenen Nouassir Mazraoui hinten rechts vertrat, und flitzte auf Manuel Neuer zu. Seine Mischung aus Abschluss und Hereingabe aber klärte der Bayern-Keeper, ehe der mitgelaufene Simon Terodde an den Ball kommen konnte (24.). Kurze Zeit später tanzte Gnabry Rechtsverteidiger Cédric Brunner aus und brachte den Ball in den Strafraum. Den Kopfball von Gnabry aber klärte Schalkes Sechser Tom Krauß noch vor der Linie (27.).

Langsam aber sicher kam Bayerns Offensive nun ins Rollen. Als Choupo-Moting nach einer Kimmich-Ecke einnicken wollte war, war S04-Keeper Alexander Schwolow das erste Mal gefordert und klärte im Verbund mit dem Pfosten (33.). Eher unglücklich sah er dann fünf Minuten später aus, als die Gäste sich durch den Schalker Strafraum kombinierten und Gnabry nach Hackenpass von Dribbelkönig Musiala zur Führung einschob (38.). Nachdem Tobias Mohr in letzter Sekunde das 0:2 verhinderte und per Grätsche vor dem einschussbereiten Gnabry klärte (42.), sorgte der Schalker auf der Gegenseite für die letzte Chance der ersten Hälfte. Seine Flanke aber verpasste Simon Terodde knapp (45.).

Bayern erwischt einen Blitzstart

Unverändert kamen beide Teams aus der Kabine - und die Bayern erwischten einen Blitzstart. Nach einem inspirationslos getretenen Mohr-Freistoß schalteten die Tabellenführer schnell um, spielten über Gnabry und Musiala einen perfekten Konter nach vorne und fanden vor dem Tor ihren Zielspieler Choupo-Moting. Der Kameruner blieb cool und schob die Kugel an Schwolow vorbei zu seinem sechsten Saisontreffer ein (52.).

Damit war der Schalker Gegenwehr der Stecker gezogen, die Bayern dominierten das Geschehen. Sie wurden zwar nicht andauernd gefährlich, vermittelten aber den Eindruck, jederzeit einen Gang hochschalten zu können. So auch in der 67. Minute, als Coman auf seiner rechten Seite das Tempo anzog, Choupo-Moting anspielte, und dieser Musiala per Direktpass bediente. Der 19-Jährige umkurvte Schwolow und schloss zum vermeindlichen 3:0 ab - stand dabei aber im Abseits.

Weitere gute Möglichkeiten, als Gnabry frei vor Schwolow auftauchte (70.) und Benjamin Pavard aus der Distanz verzog (75.), konnten die Bayern nicht nutzen. Bei Schalke ging nach vorne in der zweiten Halbzeit so gut wie gar nichts mehr, die Gastgeber wirkten müde. Während der langen Winterpause bekommen Coach Reis und seine Schalker nun die Chance, sich auf die schwere Rückrunde einzuschwören - und die Mission Klassenerhalt anzugehen.