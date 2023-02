Eintracht-Abwehrzentrale gegen Bremen noch offen

Sowohl Makoto Hasebe als auch Hrvoje Smolcic und Kristijan Jakic seien eine Option für die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky). «Ich habe mich noch nicht entschieden, aber einer von den dreien wird in der Zentrale spielen», sagte Glasner.

Auch sonst kann der 48-Jährige personell aus dem Vollen schöpfen. Bis auf Mittelfeldspieler Junior Dina Ebimbe, der nach einer Operation des Syndesmosebandes noch einige Wochen ausfällt, sind alle Spieler fit. «Wir haben lange nicht mehr so viel Intensität und Spielfreude im Training gehabt», berichtete Glasner. Er sei daher «wahnsinnig zuversichtlich für die nächsten Spiele».

Mit 35 Punkten belegen die Hessen in der Bundesliga derzeit Rang sechs. Am kommenden Dienstag steht das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League gegen den SSC Neapel an. «Natürlich beschäftigen wir uns im Trainerteam schon seit Wochen mit Neapel. Aber mit der Mannschaft haben wir in dieser Woche nur über Bremen gesprochen», betonte Glasner.