Eintracht Frankfurt startet mit WM-Spielern ins Training

Mit dabei waren auch die deutschen WM-Spieler Kevin Trapp und Mario Götze sowie der französische Senkrechtstarter und Vizeweltmeister Randal Kolo Muani. Der japanische Nationalspieler Daichi Kamada fehlte im Deutsche Bank Park: Er darf direkt nach Dubai ins Trainingslager reisen.

Bereits am Mittwoch fliegt der Europa-League-Sieger und Bundesliga-Vierte in die Vereinigten Arabischen Emirate, wo bis zum 14. Januar die intensive Vorbereitung nach langer Winterpause auf die zweite herausfordernde Saisonhälfte beginnt. Die Hessen wollen sich davor wappnen, wie in der vergangenen Spielzeit vom sechsten Platz noch auf den 15. Rang nach der Rückrunde abzustürzen. In der Bundesliga ist der FC Schalke 04 am 21. Januar der erste Gegner. Außerdem wollen die Frankfurter die Achtelfinals im DFB-Pokal gegen Darmstadt 98 (7. Februar) und in der Champions League gegen den SSC Neapel (21. Februar/5. März) mit Erfolg überstehen.

Wieder voll im Mannschaftstraining stehen die im vergangenen Jahr öfter verletzten Sebastian Rode und Ansgar Knauff. Der Brasilianer Tuta steigt erst am Nachmittag in die Vorbereitung ein, er hatte am Montag nach Clubangaben noch einen wichtigen behördlichen Termin in der Heimat.