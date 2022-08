FC Bayern, BVB oder doch Leipzig? So tippt die WN-Redaktion die Bundesliga

Am Freitagabend eröffnen Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München die Bundesliga-Saison 2022/23. Wer wird Meister? Wer steigt ab? So tippt die Redaktion der Westfälischen Nachrichten.

Wer springt in der Saison 2022/23 an die Spitze? Erneut der FC Bayern München um Leon Goretzka (l.) oder doch Borussia Dortmund mit Jude Bellingham (r.)?

Alle Jahre wieder feiert der FC Bayern München im Frühsommer, manchmal sogar im Frühling die Deutsche Fußball-Meisterschaft. So freilich auch in der vergangenen Saison. Am 23. April 2022 feierte der Rekordchampion nach einem 3:1-Sieg gegen Verfolger Borussia Dortmund mit der Schale - es war bereits der zehnte Titelgewinn in Serie.

Am Freitagabend starten die Münchner mit einem Auswärtsspiel beim Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt in die neue Saison - und sind, na klar, wieder einmal der Gejagte. Gibt's heuer eine Wachablösung oder machen die Bayern die Elf voll?

Die Redaktion der Westfälischen Nachrichten hat getippt - Platz eins bis sechs und 16 bis 18. Alle Voraussagen finden Sie in folgender Bildergalerie: