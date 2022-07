FC Bayern verpflichtet Talente-Dreierpack vom FSV Mainz 05

Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer (49) bestätigte den Transfer in der «Bild am Sonntag» und erklärte dort, wie der Deal zustande kam. «Nachdem unsere Scouting-Abteilung wegen des ältesten Sohns Aristide mit den Eltern Kontakt aufgenommen hatte, betonte die Familie, dass ein Wechsel nur in Betracht kommt, wenn die gesamte Familie nach München zieht beziehungsweise zum FCB wechselt», sagte Sauer.

Durch den Wechsel von Aristide (14) kamen auch dessen Brüder Aviel (12) und Alex (9) Hentcho Nseke zu den Münchnern. «Aus sportlicher Sicht stand zunächst der Wechsel des U15-Spielers Aristide auf unserer Agenda», führte Sauer aus.

«Mainz wurde zu Beginn der Gespräche informiert und war immer eingebunden. Gemeinsam haben wir uns auch auf eine entsprechende Ausbildungsentschädigung geeinigt. Zwischen den Vereinen lief alles höchst professionell ab», sagte Sauer. Der Vater der Jungen, ein Fußballtrainer, arbeitet künftig in der Talente-Förderung der Münchner mit.

Auch der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel äußerte sich in der «Bild am Sonntag»: «Wir hätten die Jungs gern gehalten, haben alles versucht, aber die Familie hat sich für München entschieden.»