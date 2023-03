Schalke ringt BVB ein Remis ab – und feiert sein „Mentalitätsmonster“

Wenige Momente, nach dem das 100. Revierderby in der Bundesliga abgepfiffen worden war, als die ganze Veltins-Arena das 2:2-Remis gegen Borussia Dortmund wie eine Meisterschaft feierte, machte sich Schalkes Keeper Ralf Fährmann auf den Weg zu Henning Matriciani. Klatschte seinen Innenverteidiger ab, feierte ihn. „Ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt mitbekommen hat, weil er völlig im Rausch war“, sagte Fährmann später lachend. „Henning ist einfach ein Mentalitätsmonster. Wenn man sagt, dass man den Gegner auffressen soll, dann hat er das heute getan.“

Es gab da diese eine bezeichnende Szene, als sich das Spiel schon langsam in die Nachspielzeit begab. Ein letzter Angriff des BVB, noch einmal flippert der Ball im Schalker Strafraum hin und her und landet vor den Füßen von Mahmoud Dahoud. Dortmunds Mittelfeldspieler zog ab, es hätte der finale Hieb einer mitreißenden Partie werden können – wäre da nicht Matricianis Monstergrätsche gewesen. Wie kaum ein Zweiter verkörpert der 22-Jährige den Schalker Arbeiterfußball, nicht immer filigran am Ball, aber stets mit vollem Einsatz. Ein bisschen wie sein Verein eben. „Ein überragender Spieler, der leider oft unterschätzt wird. Egal wo du den hinstellst, er versucht 100 Prozent zu geben“, lobte Schalkes Leiter der Lizenzspielerabteilung, Gerald Asamoah.

Dortmund vergibt zahlreiche Chancen

Dass es überhaupt so weit kommen konnte, dass Matriciani mit dieser finalen Aktion den Schalker Punkt rettete, hatte sich der BVB am Samstagabend vor allem selbst zuzuschreiben. 20 zu zehn Torschüsse, beinahe doppelt so viel Ballbesitz, die bessere Zweikampf- und Passquote. Bis auf das Ergebnis sprachen wirklich alle relevanten Statistiken für die Borussia. „Wir hätten vier oder fünf Tore machen müssen, das müssen wir uns ankreiden“, sagte Verteidiger Marius Wolf, dessen Team dicke Möglichkeiten vergab.

Freude auf der einen, Enttäuschung auf der anderen Seite: Schalkes Alex Král (l.) freute sich über den Punkt, Dortmunds Mahmoud Dahoud, Mats Hummels und Emre Can hätten gerne mehr geholt. Foto: Imago

„In der ersten Halbzeit hat es richtig gut funktioniert“, sagte Coach Edin Terzic nach der Partie. Immer wieder kombinierte sich der BVB durch die oft luftige Schalker Verteidigung, war nach einem satten Fernschuss von DFB-Verteidiger Nico Schlotterbeck aber nur einmal erfolgreich (38.). „Man hat gemerkt, dass Dortmund uns spielerisch überlegen ist. Wir können uns bei Ralle (Fährmann) bedanken, dass er uns im Spiel gehalten hat“, sagte Schalke-Coach Thomas Reis, dessen Zehner Rodrigo Zalazar die einzige dicke Möglichkeit überhastet vergab.

Torjubel: Bülter stolpert über eine Tonangel

In Halbzeit zwei aber passierte genau das, was Terzic verhindern wollte: „Es wurde emotional, wild und leidenschaftlich.“ Nach einem Konter glich Marius Bülter, Schalkes Spieler der Stunde, zum 1:1 aus (50.). „Vielleicht ist das auch das Selbstvertrauen der letzten Spiele, dass wir uns von schlechten Aktionen nicht so beeinflussen lassen“, sagte der Torschütze, der beim Jubel über seinen dritten Treffer in Serie zwar über eine Tonangel stolperte, danach aber putzmunter bekannte: „Das war natürlich mein schönstes Tor.“

Marius Bülter stolperte nach seinem Treffer zum 1:1 über eine Tonangel - ließ sich davon aber nicht beirren. Foto: Imago

Auch als Raphael Guerrero nach tollem Pass von Emre Can traumhaft in den Winkel traf (60.) gab sich Schalke nicht auf. Ein bisschen Matchglück hier, ein bisschen Abschlussschwäche auf der anderen Seite – und ein Torschütze der Marke „Ausgerechnet“. Nach einer Bülter-Flanke schraubte sich Kenan Karaman, inzwischen für Zalazar ins Spiel gekommen und zuletzt eher selten berücksichtigt, hoch und köpfte ungestört von Gegenspieler Ryerson zum 2:2 ein (79.). „Ein Wahnsinnsgefühl, besser hätte ich mir das nicht ausmalen können“, freute sich Karaman über seinen ersten Saisontreffer. Und Asamoah wusste: „Ein Tor im Derby – da lieben dich ja die Fans“. Übrigens ein Gefühl, das Éder Balanta verwehrt blieb, als ihm in der 88. Minute das Zielwasser fehlte. Ein 3:2 hätte das Spiel auf den Kopf gestellt.

Dortmunder Siegesserie reißt

So aber begab es sich, dass diese Punkteteilung im Nachbarschaftsstreit auf der einen Seite wie ein Sieg gefeiert, auf der anderen wie eine Pleite betrauert wurde. „Wir haben es versäumt den Sack zuzumachen. Für die Zuschauer war es schön, für uns sehr frustrierend“, sagte Terzic, der nun wieder zwei Zähler Abstand auf Tabellenführer FC Bayern München hat. Fährmann hingegen sprach von einem „emotionalen Punkt, der deutlich mehr wiegt, als ein normaler Punkt.“

Fotograf von Fackel getroffen – Schalke-Fan verletzt Foto: Eine Frau ist beim Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund von Pyrotechnik verletzt worden. Die 30-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei in der Nordkurve der Schalke-Fans Verbrennungen am Auge und am Augenlid und musste im Krankenhaus behandelt werden. Bereits vor dem Spiel am Samstag (2:2) war ein Fotograf im Stadion von einer Bengalischen Fackel, die aus dem Gästeblock der BVB-Fans geworfen wurde, getroffen worden. Der Mann habe Anzeige gegen Unbekannt erstattet, bestätigte die Polizei Gelsenkirchen am Samstag. Der 58-Jährige blieb unverletzt. Insgesamt zog die Polizei aber ein positives Fazit. Der Abend sei „aus Polizeisicht äußerst friedlich“ verlaufen, heißt es in einer Mitteilung. ...

Während Dortmund erstmals seit acht Spielen nicht gewann, bleibt Königsblau somit in der Rückrunde ungeschlagen. „Wenn jemand gesagt hätte, dass wir so eine Serie hinlegen, hätten das die wenigsten geglaubt“, sagte Fährmann. „Aber wir wissen auch, was jetzt auf uns zukommt“, ergänzte Asamoah bereits mit Blick auf die kommende Partie beim FC Augsburg. Ein ungemütlicher Gegner, der oft unterschätzt werde und den Asamoah als „Vorbild“ bezeichnete. Klingt nach einem Job für Henning Matriciani.