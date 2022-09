Fotheringham trainiert englischen Zweitligisten

Bei der Hertha in Berlin wurde der schottische Trainer Mark Fotheringham schnell zur Kultfigur. Nun geht er eine neue Aufgabe an.

Der ehemalige Co-Trainer von Hertha BSC, Mark Fotheringham, ist neuer Coach des englischen Fußball-Zweitligisten Huddersfield Town.

Der Schotte habe einen Vertrag bis 2025 unterschrieben, teilte der Club am Mittwoch mit. Das Team aus dem Norden des Landes steht in der Championship aktuell auf dem vorletzten Platz.

Als Assistent von Felix Magath hatte Fotheringham mit der Hertha Ende Mai in der Relegation gegen den Hamburger SV den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft. Danach verließ er den Verein. Der 38-Jährige war in der Hauptstadt mit seinem energetischen Auftreten und seinem Deutsch mit starkem schottischem Akzent schnell zur Kultfigur geworden. Hertha wünschte Fotheringham am Mittwoch bei Twitter alles Gute für die neue Aufgabe.