Frankfurts Torhüter Trapp zurück im Training

Frankfurts Torhüter Kevin Trapp hat die Verletzung am Handgelenk auskuriert, die er sich in der Partie beim FC Barcelona zugezogen hatte.

Der 31-Jährige hatte sich zuletzt beim 3:2-Erfolg beim FC Barcelona am Handgelenk verletzt und musste deshalb im Bundesliga-Spiel beim 1. FC Union Berlin (0:2) aussetzen. Die Verletzung hatte er sich beim Elfmeter von Memphis Depay zugezogen, den er nicht entscheidend genug ablenken konnte.

Für Frankfurt geht es am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga gegen die TSG 1899 Hoffenheim weiter. Die weit wichtigeren Spiele finden aber danach im Halbfinale der Europa League statt: Dort geht es am 28. April und 5. Mai gegen West Ham United. Mögliche Finalgegner am 18. Mai in Sevilla wären Ligarivale RB Leipzig oder die Glasgow Rangers.