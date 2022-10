Goretzka verteidigt Glückwunsch an BVB: «Sportsgeist wahren»

Leon Goretzka hat seinen Glückwunsch an Borussia Dortmund für die erfolgreiche Aufholjagd im Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern verteidigt.

Der ehemalige Schalke-Profi hatte für einen Instagram-Post («Glückwunsch @bvb09 zum Comeback») nach dem 2:2 am Wochenende zornige Reaktionen einiger Münchner Fans erhalten. «Sobald das Spiel abgepfiffen ist, sollte man trotz aller Emotionen den Sportsgeist wahren», sagte Goretzka, als er vor dem Champions-League-Spiel bei Viktoria Pilsen auf das Thema angesprochen wurde.

Er sehe kein Problem darin, dass man seinem Gegner zu einem gelungenen Comeback gratuliere, bemerkte der 27-Jährige. Er habe die Reaktionen nur am Rande mitbekommen und die einzelnen Kommentare auch nicht gelesen. «Dazu gibt es nur eines zu sagen: In den 90 Minuten, die ich auf dem Platz stand, kann mir niemand vorwerfen, dass ich nicht alles für einen Sieg getan habe», sagte der Münchner Torschütze zum 1:0. Goretzka fuhr fort: «Ich habe auch eine gesunde Rivalität vorgelebt. Ich habe generell noch mal eine ganz spezielle Beziehung zu Dortmund, auch aufgrund meiner Vergangenheit», erinnerte der gebürtige Bochumer an seine Profi-Jahre beim BVB-Erzrivalen FC Schalke 04.