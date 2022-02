Gregoritsch: Pepi hat uns «den Hut weggefegt»

«Man muss bedenken, er kommt aus dem warmen Texas nach Augsburg. Dem hat es auf dem Trainingsplatz erstmal den Hut weggefegt», sagte der FCA-Torjäger dem TV-Sender «Sky». «Und deswegen glaube ich, dass der Junge Zeit braucht. Die Ablöse ist natürlich ein Rucksack, das ist ja klar.» Der 19-jährige Pepi sei laut Gregoritsch schon «sehr reif» für sein Alter.

Über seinen eigenen Vertrag bis 2023 und die Verlockung der englischen Premier League sagte er: «Ich will diese Saison jetzt erst mal spielen, wir haben auch noch überhaupt kein Wort darüber gesprochen.»

Im April wolle man die Vertragssituation möglicherweise thematisieren, wenn die Augsburger - derzeit Tabellen-16. auf dem Relegationsrang - sich bis dahin ein gutes Punkte-Polster verschafft haben sollten, kündigte der 27-jährige Österreicher an. «Natürlich kann ich mir vorstellen, in die Premier League zu gehen, aber andererseits weiß ich mittlerweile auch wieder, was ich hier an dem Verein habe.»