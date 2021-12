Hainer plädiert für Goldenen Ball für Lewandowski

München (dpa)

Auch Bayern-Präsident Herbert Hainer hat sich für eine nachträgliche Vergabe des Goldenen Balls für die Saison 2020 an Robert Lewandowski ausgesprochen. «Ich finde die Idee gut», sagte er in einem Interview der «Sport Bild». «Es wäre unser Wunsch, wenn Bewegung in die Sache kommt.»

Von dpa