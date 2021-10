Halstenberg bestätigt: BVB-Wechsel scheiterte an Verletzung

«Es gab Kontakt, aber das Ganze war vor allem wegen meiner Verletzung nicht umsetzbar», sagte der 30-Jährige der «Leipziger Volkszeitung». Halstenberg konnte sich mit RB im Sommer nicht auf eine Verlängerung seines bis zum 30. Juni 2022 laufenden Vertrages einigen und wollte zum BVB wechseln. Allerdings hatte sich der Abwehrspieler bei der EM eine Knöchelverletzung zugezogen, die sich später durch Fehlbelastungen auf das Knie ausweitete. Noch ist offen, wann Halstenberg wieder spielen kann.

Um seine Karriere fürchtet der Linksverteidiger nicht. «Ich bin 30, keine 40. Da kommt noch was», betonte Halstenberg. «Das ist es noch nicht gewesen, ich werde wieder für RB spielen.» Was in der kommenden Saison passiert, ist allerdings offen. Zuletzt war nicht absehbar, dass man bei RB noch an einer Verlängerung interessiert ist.