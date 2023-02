Hamann glaubt nicht an Rückkehr von Neuer als Kapitän

Der frühere Fußball-Nationalspieler Dietmar Hamann rechnet nicht mit einer Rückkehr von Manuel Neuer als Kapitän des FC Bayern München.

«Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob er noch mal zurückkommt und sein altes Niveau erreicht. Wenn sich Yann Sommer in dieser Rückrunde nichts zuschulden kommen lässt, wird er als Nummer eins in die neue Saison gehen», sagte Hamann in einem Interview der «Abendzeitung». «Neuer muss erst einmal wieder gesund und fit werden. Nur wenn er dann besser sein sollte als Sommer, hat er noch eine Chance, seine alte Position zurückzubekommen.»

Neuer fällt wegen eines Unterschenkelbruchs lange aus, als Nummer 1 hatten die Münchner Yann Sommer verpflichtet. Zuletzt hatte Neuer wortgewaltig via Interview Kritik an der Trennung des FC Bayern von Torwarttrainer Toni Tapalovic geübt und damit für Riesenwirbel rund um den Club gesorgt. Der Frage zur Zukunft des Keepers als Kapitän war Trainer Julian Nagelsmann ausgewichen.

Der Ex-Bayern-Profi Hamann erwartet für das Münchner Tor keine Rückkehr von Alexander Nübel. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nübel noch mal das Bayern-Trikot tragen wird. Dafür ist einfach zu viel passiert. Selbst wenn Bayern ihm sagen würde, dass er ab dem Sommer gleichberechtigt wäre mit den anderen Torhütern Sommer und womöglich Neuer, würde Nübel das wohl nicht machen. Er will die Garantie haben, die Nummer eins zu sein», sagte Hamann. Die Münchner hatten Nübel im Sommer 2021 verpflichtet. Der 26-Jährige hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, bis zum Saisonende ist er an AS Monaco ausgeliehen.