Keeper Trapp will mit Klamotten «Charakter widerspiegeln»

«Man merkt in so einer Stadt natürlich auch, was Mode bedeuten kann. Die Leute dort sind chic, cool oder auch mal auffällig angezogen», sagte Trapp «Sports Illustrated». «Wobei ich in Paris hauptsächlich geschaut und gestaunt habe, aber selbst nicht aktiv im Thema Mode unterwegs war.»

Das hat sich mittlerweile geändert. Für About You erschien bereits die zweite Modekollektion von Trapp. «Inzwischen bin ich von Anfang bis Ende dabei. Meine Ideen und Inspirationen fließen mit ein», sagte Trapp. «Ich persönlich versuche auch, mich über meine Klamotten auszudrücken. Sie sollen meinen Charakter widerspiegeln.»