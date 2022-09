Kehl: Probleme zwischen Reus und Hummels sind «Humbug»

«Für uns und die beiden ist es kein Thema, dass sie in der Sekunde nach dem Spiel emotional damit umgehen. Da geht es auch nicht drum, dass einer nicht gewinnen will, oder um ein Mentalitätsthema. Das ist alles Humbug», sagte Kehl am Tag vor dem Derby gegen den FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Kehl beruhigt

Hummels war nach dem Schlusspfiff beim 1:2 in der Champions League bei Manchester City mit erhobenem Zeigefinger auf Reus zugelaufen und hatte auf ihn eingeredet. «Alle waren enttäuscht und jeder geht anders damit um», sagte Kehl: «Da bleibt überhaupt nichts. Beide wollen gewinnen, und wir sind froh, dass sie da sind.» Dass er die grundsätzliche Kritik Hummels, bei den Gegentoren in der 80. und 84. Minute sei nicht engagiert genug verteidigt worden, relativierte, sei «kein Rüffel für Mats Hummels» gewesen.

Terzic bezeichnete die Diskussion um den Vorfall als rein medial. «Ich habe es gar nicht mitbekommen, ich habe es nur gelesen. Es ist euer Thema, nicht unser Thema», sagte er den Journalisten: «Dass es für euch so ein großes Thema ist, juckt uns nicht.»

Er wünsche sich sogar mehr Spieler, die nach verlorenen Spielen ihre Unzufriedenheit zeigen. «Wir waren alle enttäuscht und die beiden haben das eindrucksvoll gezeigt», sagte er: «Ich würde mir wünschen, dass diese Gruppe derer, denen wichtig ist, dass wir Spiele nicht verlieren, noch größer wird.»