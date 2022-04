Klos, Brunner, Kunze: Verletzungen schocken Arminia

Zuerst erwischte es Club-Rekordtorjäger Fabian Klos, dann Verteidiger Cédric Brunner und bei der 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern München musste Mittelfeldspieler Fabian Kunze mit einer Trage vom Platz gebracht werden.

«Im Moment wird uns da viel abverlangt», sagte Trainer Frank Kramer. «Aber man kann auch gestärkt daraus hervorgehen, indem man sagt: "Okay, wenn uns das Schicksal einiges in den Rucksack packt, dann gehen wir da noch entschlossener gegen und rücken noch enger zusammen." So müssen wir auch die nächste Partie in Köln angehen.»

Ob einer der drei in Luft-Zweikämpfen Verletzten in dieser Saison noch einmal mitwirken kann, ist noch offen. «Cedi und Fabi Klos sind wieder auf dem Weg der Besserung und das ist das Wichtigste», sagte Kapitän Manuel Prietl immerhin. Kunze zog sich am Sonntag eine Prellung der Wirbelsäule und der Schulter zu. Der 23-Jährige war von Bayerns Verteidiger Tanguy Nianzou mit dem Arm hart getroffen worden. «Wenn wir ehrlich sind, ist es eine Rote Karte für mich», sagte Kramer. Nianzou sah Gelb.