Leverkusen noch ohne Neuzgang Azmoun und weiter ohne Tapsoba

Der vorzeitig von Zenit St. Petersburg verpflichtete Stürmer Azmoun ist am Donnerstag in Leverkusen eingetroffen. «Er wird zunächst medizinische Tests und eine weitere Leistungsdiagnostik machen und noch den einen oder anderen Trainingstag brauchen», sagte Bayer-Chefcoach Gerardo Seoane vor dem West-Schlager am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). Mit zwei, drei Wochen rechnet der Trainer bis der für etwa zwei Millionen Euro erworbene iranische Nationalspieler in Form komme.

Innenverteidiger Tapsoba spielt mit Burkina Faso noch beim Afrika Cup und kehrt erst in der kommenden Woche zurück. Dafür kann Seoane wieder mit Charles Aranguiz, Piero Hincapie und Odilon Kossounou planen. Alle sind in dieser Woche nach Leverkusen zurückgekehrt und stehen im Kader für die Partie beim BVB. Aucch Exequiel Palacios und Daley Sinkgraven seien nach ihren Verletzungen auf einem guten Weg, befand ihr Trainer.

Einen möglichen Ausfall von BVB-Torjäger Erling Haaland bezeichnete der Leverkusener Chefcoach nicht als Nachteil für sein Team. «Dieser Spieler weiß, wo das Tor steht. Aber der BVB hat einen breiten Kader und Spieler, die ihn ersetzen können», befand Seoane. Der Acht-Punkte-Vorsprung der Dortmunder sei absolut verdient. «Sie waren besser und konstanter als wir in der Vorrunde. Aber in gewissen Punkten gibt es auch eine Ähnlichkeit. Beide Teams haben sich auch im gemeinsamen Verteidigen verbessert», sagte der Bayer-Coach. «Unser Ziel muss es längerfristig sein, diese Lücke zu Dortmund zu schließen. Dieser Club ist uns in vielen Bereichen einen Schritt voraus», sagte Seoane.