Lewandowski verabschiedet sich via Instagram bei Bayern-Fans

Robert Lewandowski hat sich vor seinem Wechsel zum FC Barcelona via Instagram vom FC Bayern München verabschiedet und dabei nicht zuletzt den Fans des deutschen Fußball-Rekordmeisters gedankt.

Robert Lewandowski bedankte sich via Instagram bei den Bayern-Fans.

In einem am späten Samstagabend veröffentlichten Beitrag schrieb der 33 Jahre alte Pole zunächst, er danke seinen Teamkollegen, allen Mitarbeitenden und dem Management des FC Bayern. «Sowie allen, die mich unterstützt haben und es uns ermöglicht haben die vielen Titel zu holen», ergänzte Lewandowski. «Ich bin sehr stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben.»

Vor allem aber wolle er sich bei den Fans bedanken. «Ihr seid es, die den Verein ausmachen. Wir, die Spieler, sind nur für einen Moment da. Für mich währte dieser Moment acht wunderbare Jahre, die ich für immer in meinem Herzen behalten werde», betonte Lewandowski.

Der deutsche Meister und der FC Barcelona hatten am Samstag bestätigt, dass der Torjäger trotz seines noch bis 2023 geltenden Vertrages den FC Bayern verlassen wird. Die Münchner sollen dafür laut Medienberichten bis zu 50 Millionen Euro Ablöse erhalten. Sie hatten zuletzt den immer deutlicher formulierten Wechselwunsch Lewandowskis zunächst abgelehnt.

In einem Interview des Senders Sky hatte er angekündigt, noch einmal zu seinem bisherigen Club zurückkehren zu wollen, um sich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern richtig zu verabschieden. Dies werde er nach dem Trainingslager mit den Katalanen machen.