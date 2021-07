RB Leipzig mit Remis und Sieg zum Trainingslager-Abschluss

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat die Saisonvorbereitung mit einem Unentschieden beendet.

Im letzten Testspiel vor dem Start in die neue Spielzeit trennte sich das Team des neuen Trainers Jesse Marsch im österreichischen Grödig von Ajax Amsterdam 1:1 (0:1). Vor 450 Zuschauern hatte Dusan Tadic die Niederländer bereits nach vier Minuten in Führung gebracht. Christopher Nkunku (54.) markierte für die nach der Pause stärker werdenden Sachsen den Ausgleich. Mit dem Spiel beendete RB sein einwöchiges Trainingslager in Saalfelden.

RB, das mit der auch im DFB-Pokal am nächsten Samstag in Sandhausen wahrscheinlichen Startformation auflief, tat sich schwer. Vom angestrebten Pressing war lange nichts zu sehen. Erst zum Ende der ersten Halbzeit holte sich Leipzig die Spielkontrolle, war aber im Angriff äußerst harmlos.

Nach dem Ausgleich sah man das angestrebte Umschaltspiel mit hohem Tempo. Allerdings merkte man den RB-Profis die Strapazen der intensiven Trainingswoche an. So wurden einige verheißungsvolle Angriffe nicht bis zum Ende ausgespielt.

Das Spiel begann mit einer Schweigeminute für das Stürmer-Talent Noah Gesser. Der erst 16-Jährige von Ajax war am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ajax spielte mit Trauerflor.

Vor dem Ajax-Spiel hatte RB bereits einen kurzfristig vereinbarten Test gegen Al-Hilal aus Saudi-Arabien mit 1:0 gewonnen. In der Partie über 2 x 30 Minuten war Emil Forsberg mit einem Foulelfmeter kurz vor der Halbzeit der Schütze des Siegtores. Bei RB gaben die Neuzugänge Andre Silva, Josko Gvardiol und Brian Brobbey ihr Debüt.